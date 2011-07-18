«Укртрансгаз» сэкономил 231 млн. куб. м газа

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» с начала года за счет электроприводных газоперекачивающих агрегатов (ЭГПА) сэкономила 231,1 млн. куб. м топливного газа общей стоимостью 675 млн. грн., а экономический эффект от использования ЕГПА составил 176 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укртрансгаз».

В сообщении отмечается, что за июнь текущего года на производственно-технологические нужды компания использовала 228 млн. куб. м топливного газа. При этом 39 млн. куб. м топливного газа общей стоимостью 122 млн. грн. удалось сэкономить за счет ЭГПА. В итоге экономический эффект от использования ЭГПА в июне 2011 года составил 36 млн. грн.

Напомним, что в 2010 году для транспортировки природного газа «Укртрансгаз» начал активно использовать ГПА с электроприводом. Это позволило высвободить ориентировочно 260 млн. куб. м топливного газа, а экономический эффект от замены работы ГТУ на электроприводные ГПА составил около 150 млн. грн.

С целью дальнейшей экономии природного газа, уменьшение зависимости от поставщиков и т.п. в ДК «Укртрансгаз» помимо организационно-технических мероприятий по применению электроприводных ГПА в текущем году разработана программа перевода отдельных КС (Яготин, Бердичев) на электроприводные ГПА. Рабочие проекты по данным КС планируют разработать в текущем году, а в следующем – начать строительство. Общая сметная стоимость этих объектов с оборудованием составляет более 1,5 млрд. грн.

Справка УНИАН. На магистральных газопроводах ДК «Укртрансгаз» 110 компрессорных цехов (КЦ) на 72-х компрессорных станциях, на которых установлено 702 газоперекачивающих агрегатов широкого спектра единичной мощности – от 4 до 25 МВт, с различными типами приводных двигателей: газотурбинных – 448 единиц, 20 типов ГПА – 63%; электроприводных – 158 единиц, 4 типа ГПА – 23%; газомотокомпрессорных – 96 единиц, 3 типа ГПА – 14%.