Киреев отстранил Власенко от защиты Тимошенко

Судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ принял решение об отстранении Сергея ВЛАСЕНКО от защиты в по делу, возбужденному против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно подписания газовых соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Р.КИРЕЕВ зачитал после перерыва.

Такое решение судья принял в связи с систематическим нарушением С.ВЛАСЕНКОМ установленного порядка ведения судебного заседания.

Кроме того, в решении суда указывается, что С.ВЛАСЕНКО постоянно злоупотребляет недостойными высказываниями в адрес суда.

Судья Р.КИРЕВ также считает целесообразным обратиться в Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики по поводу системного нарушения С.ВЛАСЕНКО норм морали и нарушения установленного порядка в судебном разбирательстве дела и неуважения к суду.

В своем решение председательствующий в заседании также рекомендует Высшей квалификационной комиссии адвокатуры при Кабинете министров Украины рассмотреть вопрос о лишении С.ВЛАСЕНКО лицензии на адвокатскую деятельность.

По словам Р.КИРЕЕВА, это решение суда может быть обжаловано в Апелляционном суде Киева на протяжении 15 дней.

После объявления решения С.ВЛАСЕНКО покинул зал заседания, перед тем обратившись с заявлением к судье с требованием предоставить Ю.ТИМОШЕНКО три дня согласно законодательству на определение нового защитника вместо него.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО, комментируя это решение суда, заявила, что судья «Р.КИРЕЕВ выполнил предварительно спланированную провокацию».

«Марионетка КИРЕЕВ выполнил предварительно спланированную провокацию и отстранил от участия в деле Сергея ВЛАСЕНКО", - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своей странице в Twitter.