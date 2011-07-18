Тимошенко требует от суда приобщить к ее защите новых адвокатов

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО требует от Печерского районного суда Киева приобщить к ее защите новых адвокатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время судебного заседания после отстранения от ее защиты Сергея ВЛАСЕНКО.

В то же время судья Печерского райсуда Родион КИРЕЕВ начал требовать, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО стоя делала свое заявление.

Кроме того, он требовал от обвиняемой объяснить, в адрес кого она непристойно высказалась.

«К кому вы обращались с этим высказыванием?», - спросил Р.КИРЕЕВ у Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я ни к кому в этом зале не обращалась», - ответила она.

Раньше, перед объявленным только что 15-минутным перерывом в заседании, во время спора между Р.КИРЕЕВЫМ и С.ВЛАСЕНКО Ю.ТИМОШЕНКО сказала единственное слово «фашист».

Она ответила, что ничего не будет объяснять.

Ю.ТИМОШЕНКО в который раз подчеркнула, что суд обязан рассмотреть письменное заявление, которое зарегистрировано в канцелярии, о привлечении новых защитников.

«То, что не допускаются защитники, это грубое нарушение моих прав», - сказала она.