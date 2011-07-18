Тимошенко под расписку вручили копию уточненного искового заявления «Нафтогаза»

Секретарь судебного заседания в Печерском районном суде Киева вручил экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО под расписку копию уточненного искового заявления НАК «Нафтогаз Украины» о взыскании с нее 1,516 млрд. грн. для компенсации убытков, якобы нанесенных компании в результате подписания в 2009 году газовых соглашений.

Как передает корреспондент УНИАН, копия искового заявления была передана после того, как Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не получала ее по почтовой связи.

Перед этим Ю.ТИМОШЕНКО несколько раз требовала от судьи Родиона КИРЕЕВА рассмотреть ее заявление о привлечении новых адвокатов. «Я требую дать мне защитников - ПЛАХОТНЮКА и СЕРОГО, иначе весь этот судебный процесс превращается в абсурд», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время председательствующий на судебном заседании каждый раз требовал от Ю.ТИМОШЕНКО обращаться с заявлением в установленном порядке, то есть стоя. «Суд обязан реагировать на нарушение закона. Я опять делаю вам замечание и предупреждаю о недопустимости такого поведения», - сказал судья Р.КИРЕЕВ.

После этого Ю.ТИМОШЕНКО встала и передала свое заявление о привлечении новых адвокатов непосредственно судье.