Новый защитник Тимошенко Серый заявил об отводе судье Кирееву

Новый защитник бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Николай СЕРЫЙ заявил об отводе судье Печерского райсуда Киева Родиону КИРЕЕВУ, который рассматривает дело экс-главы правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, в своем обосновании отвода Н.СЕРЫЙ заметил, что действия Р.КИРЕЕВА свидетельствуют о его предвзятом при рассмотрении дела.

В частности, по словам Н.СЕРОГО, с 15 июля защитники фактически не допускались к делу Ю.ТИМОШЕНКО, незаконно была удалена из судебного заседания подсудимая Ю.ТИМОШЕНКО.

«Это свидетельствует о предвзятости и необъективности. Судья нарушает права Юлии ТИМОШЕНКО на защиту и препятствует защитникам в предоставлении услуг», - сказал Н.СЕРЫЙ.

Кроме того, добавил он, при принятии решения об отстранении одного из защитников Сергея ВЛАСЕНКО от защиты, Р.КИРЕЕВ не привел ни одного материально-правового основания для совершения этих процессуальных действий.