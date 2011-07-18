Суд не удовлетворил ходатайства Тимошенко и ее защиты об отводе судьи Киреева

Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайства экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и ее защиты об отводе председательствующего в заседании судьи Родиона КИРЕЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил судья Р.КИРЕЕВ по возвращении из совещательной комнаты.

«В заявлении не содержится оснований для удовлетворения ходатайства. Решение окончательно и обжалованию не подлежит», - сказал Р.КИРЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, адвокат Николай СЕРЫЙ после допуска к защите Ю.ТИМОШЕНКО заявил ходатайство об отводе судьи Р.КИРЕЕВА из-за нарушения им уголовно-процессуального права при удалении народных депутатов и обвиняемой Ю.ТИМОШЕНКО из судебного заседания 15 июля 2011 года, а также из-за недопуска к тому заседанию новых адвокатов.