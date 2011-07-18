Второй адвокат Тимошенко подал заявление об отводе Кирееву

Второй защитник по делу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК сделал заявление об отводе председательствующему судье Печерского райсуда Родиону КИРЕЕВУ.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление было сделано в начале возобновления судебного заседания.

В частности, А.ПЛАХОТНЮК заметил, что с 15 июля Р.КИРЕЕВ нарушал права Ю.ТИМОШЕНКО на защиту, поскольку не допускал ее защитников к участию в судебном заседании.

«Это свидетельствует о предубежденности и необъективности судьи», - сказал он.

А.ПЛАХОТНЮК отметил, что судья Р.КИРЕЕВ своими действиями препятствовал предоставлению Ю.ТИМОШЕНКО правовой защиты.

Он напомнил, что после удаления Ю.ТИМОШЕНКО 15 июля из судебного заседания Р.КИРЕЕВ отказался допустить его как защитника к делу, несмотря на то, что ему были предоставлены соответствующие документы.

Адвокат также напомнил, что позже он вообще был удален из зала суда.

В свою очередь другой адвокат Николай СЕРЫЙ заявил, что поддерживает это ходатайство своего коллеги и попросил Р.КИРЕЕВА извиниться перед Ю.ТИМОШЕНКО.

Он заявил, что в своих высказываниях в отношении Ю.ТИМОШЕНКО Р.КИРЕЕВ допустил пренебрежение по отношению к ее достоинству и чести.

Со своей стороны представители государственного обвинения попросили Р.КИРЕЕВА не удовлетворять соответствующего заявления защитников Ю.ТИМОШЕНКО из-за отсутствия оснований.

Как сообщал УНИАН, сегодня адвокат Николай СЕРЫЙ уже заявлял ходатайство об отводе судьи Р.КИРЕЕВА из-за нарушения им уголовно-процессуального права при удалении народных депутатов и обвиняемой Ю.ТИМОШЕНКО из судебного заседания 15 июля 2011 года, а также из-за недопуска на то заседание новых адвокатов.

В то же время судья Р.КИРЕЕВ это ходатайство не удовлетворил.