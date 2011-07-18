ТВЭЛ не спешит передавать Украине технологии по фабрикации ядерного топлива

Государственное предприятие «Украинский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт промышленной технологии» ("УкрНИПИИпромтехнологии", Желтые Воды) выбрал ОАО «Государственный специализированный проектный институт» (ГСПИ, Россия) в качестве субподрядчика для разработки технологического и специализированного разделов технико-экономического обоснования строительства в Украине завода по фабрикации ядерного топлива.

Об этом говорится в сообщении «УкрНИПИИпромтехнологии», о проведении торгов с одним участником.

Согласно условиям тендера, будущий субподрядчик разработает специальные разделы в соответствии с техническим заданием на базе технологических исходных данных компании "ТВЭЛ" (Россия), которые ГСПИ приобретет по лицензионному договору.

Разработка должна быть выполнена в течение 3 месяцев с момента заключения договора.

Стоимость услуг субподрядчика составит 331,195 тыс. долларов, или около 2,65 млн. грн. Напомним, что стоимость услуг по разработке ТЭО в рамках генерального подряда составляет 4,2 млн. грн.

Кроме того, ранее «УкрНИПИИпромтехнологии» планировало выполнить разработку ТЭО самостоятельно на основе данных, взятых непосредственно у «ТВЭЛ». Для этого украинский проектный институт 4 апреля т.г. объявлял соответствующий тендер на предоставление разрешения (неисключительной лицензии) на использование исходных данных для проектирования. Торги были объявлены по процедуре закупки у одного участника, которым являлось ОАО «ТВЭЛ». Однако сегодня «УкрНИПИИпромтехнологии» обнародовало сообщение об отмене указанного тендера в связи с «отсутствием потребности в его проведении».

Напомним, в ноябре 2010 года государственный концерн «Ядерное топливо» выбрал УкрНИПИИпромтехнологии" для предоставления услуг по разработке ТЭО завода по фабрикации ядерного топлива. По условиям заказчика ТЭО предусматривалось разработать до апреля 2011 года.

В сентябре 2010 года Кабинет министров Украины утвердил победителем конкурса по выбору технологии для строительства в Украине завода по производству ядерного топлива для реакторов АЭС ВВЭР-1000 российскую компанию «ТВЭЛ».

В октябре того же года «ТВЭЛ» и украинский государственный концерн «Ядерное топливо» подписали соглашение о создании на территории Украины совместного предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 с долей Украины 50%+1 акция.

В соглашении "ТВЭЛ" подтверждал намерение передать Украине технологии всех переделов изготовления ядерного топлива не позднее 2020 года, обеспечивать технологическое сопровождение деятельности завода с учетом внедрения новейших технологий, а также обучать персонал и квалифицировать завод.