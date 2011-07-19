Нефть дешевеет на фоне опасений по поводу долга Европы

Фьючерсы на нефть в понедельник упали, так как опасения по поводу европейского долгового кризиса подтолкнули доллар США к росту против евро и вызвали беспокойство относительно ослабления спроса на нефть, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки августовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть упали на 1,31 доллара, или на 1,4%, до 95,93 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подешевели на 1,23 доллара, или на 1,1%, до 116,03 доллара за баррель.

Цены на нефть на NYMEX упали до 94,69 во время торгов в понедельник на фоне опасений, что европейский долговой кризис распространяется на страны, использующие единую европейскую валюту. Опубликованные на прошлой неделе результаты стресс-тестов европейских банков, называемых критиками слишком мягкими, не смогли успокоить рынок. Пара евро/доллар упала до 1,40145, самого низкого уровня почти за неделю.

Фьючерсы на нефть преимущественно ориентировались на валютные рынки в понедельник в отсутствие фундаментальных факторов. Укрепление доллара обычно оказывает давление на цены на нефть, делая цены на этот сырьевой товар, которые исчисляются в долларах, более дорогими для держателей других валют. Долговой кризис еврозоны также вызвал опасения, что экономический рост на континенте будет оставаться слабым.

Фьючерсы на нефть на NYMEX в последний месяц в основном придерживались диапазона 90-100 долларов за баррель. Беспокойство по поводу долговых проблем Европы и вялого восстановления экономики США – крупнейшего в мире потребителя нефти – удержали цены на нефть от возвращения к недавнему максимуму в районе 115 долларов за баррель, достигнутому в мае.

Однако сильный спрос со стороны развивающихся экономик, таких как экономика Китая, второго крупнейшего потребителя нефти, и опасения по поводу поставок из Ливии и других стран помешали откату цен.

Кроме того, вероятность третьего раунда денежно-кредитного стимулирования со стороны Федеральной резервной системы США также оказывает поддержу фьючерсам на нефть. Хотя председатель ФРС Бен БЕРНАНКЕ на прошлой неделе охладил надежды на скорое возобновление количественного смягчения, он, тем не менее, не исключил возможность таких мер в будущем.

Позднее на этой неделе внимание рынка переместится на долговые проблемы США. Конгресс ко 2 августа должен решить, повышать ли долговой лимит страны, который на данный момент составляет 14,29 трлн. долларов.

Обсуждения относительно потолка долга не оказывают прямого влияния на цены на нефть, но трейдеры будут внимательно следить за переговорами и их влиянием на другие рынки, особенно фондовый и валютный. По словам аналитиков, если долг не будет повышен, это вызовет бегство от рискованных активов, таких как сырьевые товары и акции.

Августовские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов снизились на 3,19 цента, или на 1%, до 3,0974 доллара за галлон. Августовские фьючерсы на топочный мазут снизились на 4,03 цента, или на 1,3%, до 3,0777 доллара за галлон.