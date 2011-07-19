Азаров надеется, что Россия изменит позицию по участию в модернизации украинской ГТС

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что сейчас, когда работа по модернизации украинской газотранспортной системы практически начата при поддержке международных финансовых организаций, Россия изменит свою позицию в отношении своего участия в этом проекте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Мы неоднократно приглашали Россию участвовать в модернизации нашей газотранспортной системы. Однако, когда мы это делали на словах, а сами не прилагали материальных усилий и затрат, Россия реагировала так, как она реагировала. Сейчас для наших российских партнеров совершенно очевидно, что мы эту работу начали, и не просто начали – мы ее начали с участием наших европейских партнеров. Мы уже пошли на затраты. И я думаю, что сейчас позиция России будет меняться в свете наших практических шагов. Мы на это рассчитываем, по крайней мере», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он также сообщил, что планирует встретиться с российским коллегой Владимиром ПУТИНЫМ, однако не уточнил возможные сроки встречи.

Как сообщал УНИАН, сегодня Украина начала реализацию проекта «Модернизация и реконструкция магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород». Реализация проекта началась сваркой символического золотого стыка трубопроводов, в которой приняли участие премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО. Также в мероприятии приняли участие руководство НАК «Нафтогаз Украины», ДК «Укртрансгаз», представители международных финансовых организаций и зарубежных газовых компаний.

30 июня т.г. глава ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР заявил, что в случае создания СП между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» у «Нафтогаза» появится возможность финансировать модернизацию ГТС Украины.

По мнению экспертов, Россия будет участвовать в модернизации украинской ГТС только после создания СП «Газпрома» и «Нафтогаза».

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из магистральных газопроводов, распределительных сетей, газохранилищ, компрессионных и газоизмерительных станций. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире.

ГТС Украины состоит из магистральных газопроводов протяженностью 37,6 тыс. км в однониточном исчислении, 71 компрессорной станции общей мощностью 5405 МВт. Пропускная способность на границе РФ с Украиной составляет 288 млрд. куб. м, на границе Украины с Польшей, Румынией, Беларусью, Молдовой – 178,5 млрд. куб. м, в том числе со странами ЕС – 142,5 млрд. куб. м.