ЭАГ снизила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 до 9,85 грн./л

Экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности рекомендовала нефтетрейдерам до 22 июля снизить верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 до 9,85 грн./л, на дизельное топливо – до 9,40 грн./л.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

В сообщении отмечается, что такое решение ЭАГ приняла на своем заседании 18 июля.

Председательствующий на заседании министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО отметил, что нынешняя мировая тенденция на рынке нефтепродуктов и нефти позволяет операторам украинского рынка снизить цены на нефтепродукты.

«Мы хотим, чтобы люди у нас видели тенденцию к снижению стоимости нефтепродуктов, учитывая уменьшение цены на нефть на мировых рынках. Хочу еще раз отметить, что наша самая главная задача – это стабильность на рынке. Я считаю, что в настоящий момент мы прошли самый тяжелый период, когда у наших соседей был дефицит, и это могло отразиться на нас», - отметил Ю.БОЙКО.

В ходе заседания ЭАГ ее участники также отметили, что сегодня ситуация на украинском рынке нефтепродуктов является стабильной и прогнозируемой. По оценкам участников, имеющиеся запасы топлива на рынке позволяют полностью обеспечить спрос на бензины всех марок и дизтопливо в Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

Во время заседания ЭАГ также обсуждался ряд вопросов, которые касаются законодательного урегулирования функционирования рынка нефтепродуктов.

Как сообщал УНИАН, 24 июня т.г. ЭАГ снизила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 до уровня 9,90 грн./л, а на дизельное топливо – до 9,50 грн./л.