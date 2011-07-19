Предприятия ТКЭ должны погасить долги за газ до начала отопительного периода

ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» напоминает, что в соответствии с графиками погашения задолженности предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) должны оплатить всю сумму задолженности за природный газ до начала отопительного периода 2011-2012 гг., то есть до 1 октября 2011 г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что в случае наличия у теплопроизводителей задолженности за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ и непроведения расчетов за него в полном объеме, у ДК «Газ Украины» не будет законных оснований для поставок предприятиям-должникам природного газа в новом отопительном периоде 2011-2012 гг.

Компания отмечает, что с целью активизации погашения задолженности предприятиями ТКЭ за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 годов (с 1 октября 2010 г.), ДК «Газ Украины» провела совещания с руководителями местных органов власти и теплоснабжающих предприятий Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей.

На совещаниях рассматривалось состояние погашения задолженности за газ и выполнение графиков ее погашения основными предприятиями ТКЭ - должниками Днепропетровской (а именно городов Днепропетровск, Днепродзержинск, Кривой Рог, Вольногорск), Одесской и Харьковской областей.

По состоянию на 15 июля 2011 г., основные теплоснабжающие предприятия - должники Одесской области выполняют график погашения задолженности за газ лишь на 20%, Харьковской – на 51%, Днепропетровской – на 56%.

После завершения отопительного периода предприятиями ТКЭ, имеющими задолженность за потребленный природный газ, были предоставлены ДК «Газ Украины» гарантийные письма - графики погашения задолженности и баланс (структура) задолженности за газ, утвержденные руководством местных органов власти.

В зависимости от фактического выполнения графиков погашения задолженности и в соответствии с позитивным балансом задолженности за газ решается вопрос относительно выделения предприятиям ТКЭ плановых объемов природного газа для производства горячей воды в межотопительный период.

ДК «Газ Украины» выражает обеспокоенность в связи с тем, что достаточно много теплоснабжающих предприятий не выполняют собственные гарантийные обязательства, зафиксированные в письмах-графиках относительно погашения задолженности за потребленный с 1 октября 2010 г. природный газ.

Согласно данным оперативного анализа состояния выполнения графиков погашения задолженности предприятиями ТКЭ (за период с апреля по июль т.г., по состоянию на 15 июля 2011 г.), на 0% выполняются графики погашения задолженности за газ в г. Киеве (без ПАО «Киевэнерго»), в Черкасской и Волынской областях, на 16% - в Ивано-Франковской, 20% - в Одесской, 51% - в Харьковской, 56% - в Житомирской и Днепропетровской, 66% - в Херсонской, 74% - в Черновицкой, 79% - во Львовской, 82% - в Луганской областях, 70% - в АР Крым и 86% - в г. Севастополь.

Вообще не предоставили графики погашения долгов за газ ПАО «Киевэнерго», предприятия ТКЭ Закарпатской и Кировоградской областей.

Справка УНИАН. По состоянию на 18 июля 2011 г., задолженность предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 года (с 1 октября 2010 г.), составляет 4,8 млрд. грн. (без ПАО «Киевэнерго»). Уровень расчетов предприятий ТКЭ составляет 66%.