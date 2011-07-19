Эксперт прогнозирует подписание осенью договоренностей между Украиной и РФ о цене на газ

Директор Украинского Банка Института стран СНГ Владимир КОРНИЛОВ прогнозирует, что осенью Украина и Российская Федерация могут подписать новые договоренности о более тесном сотрудничестве, в частности, относительно вопроса цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, 19 тюля, во время пресс-конференции.

«О том, что именно ЯНУКОВИЧ предложил ПУТИНУ (в вопросе сотрудничества Украины с Таможенным союзом – УНИАН), мы можем только догадываться, но в любом случае, ПУТИНА это заинтересовало. Я уверен, что как минимум, осенью мы станем свидетелями какой-то договоренности по более тесной связи между Россией и Украиной, поскольку Украине жизненно необходимо до четвертого квартала добиться скидки на газ», - отметил он.

По словам В.КОРНИЛОВА, вопрос о скидках на российский газ для Украины «не прекращаются на протяжении длительного периода времени». Однако когда эта тема в очередной раз поднялась, Россия дала Украине понять, что этого можно достичь только присоединившись к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана.

Как сообщал УНИАН, 8 июля делегация Украины передала России предложения относительно сотрудничества Украины и Таможенного союза в формате “3+1”. Ожидалось, что они будут рассмотрены на заседании комиссии ТС 15 июля.

11 июля премьер-министр России Владимир ПУТИН сообщил, что российские и украинские правительственные эксперты активно работают над предложенным Украиной вариантом сотрудничества с Таможенным союзом по схеме "3+1".

Вместе с этим, 15 июля В.ПУТИН заявил, что пока неизвестно, войдёт ли Украина в Таможенный союз, а затем в Экономическое пространство.

28 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1».