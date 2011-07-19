Цена реализации сжиженного газа на аукционе УМВБ снизилась на 11,4%

Средняя цена реализации сжиженного газа 19 июля на аукционе №40УТН на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) снизилась на 11,4%, или на 1165,15 грн., по сравнению с предыдущим аукционом, до 9071,21 грн. за тонну с НДС. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УМВБ.

В сообщении отмечается, что на аукционе были реализованы 0,462 тыс. тонн сжиженного газа на общую сумму 4 млн. 190,9 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 7 июля на аукционе №38УТН на УМВБ увеличилась на 31,2%, или на 2434,04 грн., по сравнению с предыдущим аукционом, до 10236,36 грн. за тонну с НДС. Аукцион №39УТН от 14 июля не состоялся.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.