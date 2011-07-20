В Киевской и Житомирской областях из-за непогоды обесточено почти 60 населенных пунктов
09:25, 20 июля 2011Энергетика
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Сегодня ночью в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра) вследствие срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 59 населенных пунктов в двух областях Украины.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в Киевской области без электроснабжения осталось 58 населенных пунктов, в Житомирской – 1.
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