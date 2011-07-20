В Киевской и Житомирской областях из-за непогоды обесточено почти 60 населенных пунктов

Сегодня ночью в результате неблагоприятных погодных условий (дождь, сильные порывы ветра) вследствие срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 59 населенных пунктов в двух областях Украины.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, в Киевской области без электроснабжения осталось 58 населенных пунктов, в Житомирской – 1.