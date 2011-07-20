«Укргазвыдобування» в І полугодии увеличила объемы бурения на 23%

Буровыми предприятиями ДК «Укргазвыдобування» в январе-июне пробурено 134 тыс. м проходки, что на 25 тыс. м, или 23% больше, чем за соответствующий период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Укргазвыдобування».

В сообщении отмечается, что с начала года объемы эксплуатационного бурения составили 64 тыс. м, разведывательного – 70 тыс. м.

Также в сообщении отмечено, что сегодня ДК «Укргазвыдобування» осуществляет бурение на 41 месторождении и площади.

В июне передано в эксплуатацию 7 новых скважин, среди них высокопродуктивная скважина №70 на Летнянском месторождении (Львовская обл.) с дебитом 115 тыс. куб. м в сутки.

Напомним, компания ведет бурение 59 скважин, основные работы осуществляются на Яблунивском, Березовском, Восточно-Полтавском и Западно-Хрестищенском месторождениях. В частности, на Березовском месторождении завершено бурение двух скважин с дебитом 150 и 65 тыс. куб м в сутки.

Справка УНИАН. ДК «Укргазвыдобування» НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая газодобывающая компания Украины. По итогам 2010 года предприятиями компании добыто 14,8 млрд. куб. м газа, почти 75% общей добычи в Украине. ДК «Укргазвыдобування» осуществляет деятельность в 11 регионах Украины. В состав ДК «Укргазвыдобування» входит буровое управление «Укрбургаз», которое состоит из Хрестищенского, Шебелинского, Полтавского и Стрыйского отделений.