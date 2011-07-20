«Киевгаз» произведет замену газовых сетей в полуторакилометровой зоне НСК «Олимпийский»

ПАО «Киевгаз» (г. Киев) намерено впервые за последние 15 лет произвести замену газовых сетей длиной около 10 км в полуторакилометровой зоне НСК «Олимпийский».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что до конца августа будут результаты проведения ремонтных работ на ул. Б.Васильковской, а до 15 октября - на ул. Эспланадной, Шота Руставели и Жилянской.

Как сообщил глава правления «Киевгаз» Сергей ГОРОВОЙ, «поскольку в местах, где необходима замена газовых сетей, есть мощеные тротуары, работы будут выполняться методом горизонтально-направленного бурения. Это позволит выполнить качественно работу без лишнего шума и минимального повреждения асфальтного покрытия».

«Мы проводим замену труб по новой «бестраншейной» технологии, что дает возможность выполнить работу быстро и качественно. Благодаря практически бесшумному оборудованию будем работать круглосуточно, не мешая при этом жителям столицы», – добавил он.

Справка УНИАН. ПАО «Киевгаз» (г. Киев) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Киеве.