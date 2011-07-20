Евросоюз заявляет, что не менял своих обязательств относительно модернизации украинской ГТС

Европейский Союз заявляет, что, вместе с тремя международными финансовыми институтами, он не менял своего решения помочь Украине в модернизации ее газотранспортной системы, в реформе украинского газового сектора и повышении финансовой прозрачности НАК «Нафтогаз Украины» в соответствии с правовыми обязательствами, которые Украина взяла на себя во время присоединения к Энергетическому сообществу в феврале 2011 года.

Об этом сказано в сообщении представительства Европейского Союза в Украине, переданном УНИАН.

В сообщении отмечается, что в последние дни в печати появилось несколько статей, в которых утверждалось, что Европейский Союз потерял интерес к модернизации украинской газотранспортной системы. В статьях также говорилось о том, что финансовая поддержка, которая была предложена в марте 2009 года в совместной декларации (ее тогда подписали ЕС, Украина, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Всемирный банк), была отложена или даже отменена.

В рамках Инвестиционного инструмента соседства (NIF) ЕС в настоящий момент финансирует технические, экологические и социальные исследования, в которых нуждаются эти три международных финансовых института (Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития) в рамках своих процедур надлежащего контроля. Эти исследования также включают в себя оценку первой фазы обновления газопровода «Уренгой-Ужгород».

«Их разработка и их осуществление проходит в полном сотрудничестве с украинскими органами государственной власти и при их поддержке. Ожидается, что эти исследования будут завершены этой осенью», – отмечается в сообщении.

ЕС также предоставил Украине техническую помощь для обеспечения корпоратизации и финансовой прозрачности НАК «Нафтогаз Украины», что позволит международным финансовым институтам не позже конца этого года положительно рассмотреть вопрос о предоставлении первых кредитов для модернизации украинской ГТС.

«С украинской властью в настоящее время продолжается дискуссия, ЕС сегодня ожидает положительного ответа», – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 19 июля НАК «Нафтогаз Украины» подписал с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком документы о кредитовании модернизации газотранспортной системы Украины. Согласно документам, средства по 154 млн. долл. от каждого банка планируется выделить уже в 2011 году.

Как сообщил директор ЕБРР в Украине Андре КУУСВЕК, кредит ЕБРР планируется выделить на 15 лет под госгарантии.

Напомним, Министерство топлива и энергетики Украины намерено привлечь 6,5 млрд. долл. на реализацию инвестиционных проектов по модернизации ГТС Украины до 2018 года.

В частности, на модернизацию и реконструкцию газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» планируется привлечь 1,3 млрд. долл.

Учитывая необходимость обеспечения надлежащего уровня надежности работы газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», руководство «Нафтогаза» приняло решение относительно финансирования в 2011 году начала работ по проекту «Реконструкция линейных сооружений газопровода Уренгой-Помары-Ужгород (I очередь)» за счет собственных средств.

19 июля Украина начала реализацию проекта «Модернизация и реконструкция магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород».