После вступления в силу закона о пенсионной реформе новоназначенные пенсии сократятся на 15-20% - ФПУ

После вступления в действие Закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» размеры новоназначенных пенсий сократятся на 15-20% по сравнению с размерами пенсий, которые начисляются на сегодняшний день.

Как сообщили УНИАН в Федерации профсоюзов Украины (ФПУ), об этом заявил заместитель председателя федерации Сергей КОНДРЮК.

В ФПУ опровергают слова вице-премьер-министра – министра социальной политики Сергея ТИГИПКО о том, что пенсионная реформа решает вопрос повышения пенсий наименее защищенным украинцам: «Напротив, предусмотренные законом нормы относительно увеличения длительности страхового стажа на 10 лет, снижения показателей средней заработной платы для назначения пенсий уменьшают размеры пенсий у "новых" пенсионеров на 15-20%. Значительная часть пенсионеров будут получать пенсии меньше минимальной, работающие пенсионеры лишатся права на перерассчет пенсий по зарплате и т.д.». То есть закон ухудшит условия и уровень пенсионного обеспечения граждан.

Также в ФПУ отмечают, что начисление пенсии с учетом средней зарплаты в Украине не за последний год, а за три календарных года перед обращением за назначением пенсии искусственно снижает в среднем на 15% размеры пенсий, которые будут назначаться.

Кроме того, норма об увеличении на 10 лет стажа работы нарушает права работников, которые уже имеют сегодня 20-25 лет стажа и до пенсии осталось немного времени. Внесенные нормы снижают размеры пенсий и лишают права на повышение за сверхурочный стаж за 10 лет страхового стажа, что приводит к сужению объема существующих прав. Повышение страхового стажа приведет к снижению уровня пенсий у многих пенсионеров. Значительно увеличится количество пенсионеров, которые будут получать пенсии ниже минимальной.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Верховная Рада Украины приняла в целом Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Федерация профсоюзов Украины призывает Президента применить право вето к данному Закону.

В письме федерации к Виктору ЯНУКОВИЧУ подчеркивается, что принятый Верховной Радой закон не отвечает основным направлениям пенсионной реформы в Украине. Также, по мнению ФПУ, он не отвечает согласованным позициям между социальными партнерами в Концепции дальнейшего проведения пенсионной реформы.