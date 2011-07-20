Кабмин предлагает разместить хранилище отработанного ядерного топлива в зоне отчуждения ЧАЭС

Кабинет Министров Украины внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект «Об обращении с отработанным ядерным топливом», которым предлагается разместить централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Законопроект обнародован на веб-сайте парламента, зарегистрирован в ВР 15 июля (№8795).

Согласно документу, будущий ЦХОЯТ предлагается локализовать между селами Старая Красница, Буряковка, Чистогаловка и Стечанка Киевской области.

Хранилище будет частью единого комплекса по обращению с ОЯТ ГСП «Чернобыльская АЭС», и на нем будет применена технология поверхностного "сухого" хранения ОЯТ в инженерных системах контейнерного типа.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что строительство ЦХОЯТ будет вестись за счет займов, погашение которых будет осуществляться НАЭК «Энергоатом» в течение 4 лет после ввода объекта в эксплуатацию. Источником обслуживания кредитов станут средства, заложенные в тарифе НАЭК, которые в настоящее время предусмотрены на оплату услуг российских предприятий по временному хранению и переработке ОЯТ украинских АЭС.

Напомним, в мае 2009 года правительство Юлии ТИМОШЕНКО уже вносило законопроект по ЦХОЯТ в ВР, однако впоследствии он был отозван (в марте 2010 года).

Справка УНИАН. В октябре 2006 года НАЭК "Энергоатом" официально заявил о намерениях строительства хранилища для промежуточного централизованного хранения отработанного ядерного топлива с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

В феврале 2009 года Кабмин одобрил технико-экономическое обоснование (ТЭО) инвестиций в строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива для украинских АЭС, согласно которому общая сметная стоимость строительства объекта составит 3 млрд. 675,463 млн. грн., в том числе пускового комплекса - 1 млрд. 266,697 млн. грн.

Предполагается, что емкость ЦХОЯТ составит 16529 отработанных тепловыделяющих сборок (ТВС), в том числе с реакторов типа ВВЭР-1000 – 12010 штук, ВВЭР-440 – 4519 штук.

Пусковой комплекс хранилища планируется соорудить в течение 36 месяцев. Его емкость составит 3616 ТВС (ВВЭР-1000 - 2511 штук ВВЭР-440 – 1105 штук).

Заказчиком строительства объекта выступает НАЭК "Энергоатом". Подрядчиком - корпорация «Нoltec International» (США), которая в конце декабря 2004 года была признана победителем соответствующего конкурса. Условиями конкурса предусматривалось строительство «под ключ» и ввод в эксплуатацию пускового комплекса хранилища ОЯТ, а также передача соответствующих технологий для последующей перестройки хранилища силами эксплуатирующей организации.