Российский газ для Украины снова подорожает

Расчетная цена российского газа для Украины в третьем квартале текущего года составит 354 долларов за тысячу кубометров.

Об этом журналистам сегодня, 20 июля, сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир МАКУХА.

«В третьем квартале, пока что, 354 доллара за тысячу кубометров. Это расчетная цена», - сказал В.МАКУХА.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.