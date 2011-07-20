НАК "ЭКУ" перечислила акции "Закарпатьеоблэнерго" и "Западэнерго" на счет ФГИ

НАК "Энергетическая компания Украины" перечислила 50% ОАО «Закарпатьеоблэнерго» и 45,103% ОАО "Западэнерго" на счет Фонда государственного имущества (ФГИ) для их последующей приватизации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

Как отметили в пресс-службе, зачисление акций на счета Фонда является обязательным условием их последующей приватизации и произошло во исполнение договоренностей между ФГИ и НАК "ЭКУ". Ранее сторонами были подписаны акты о приемке-передаче 25% ПАО "Киевэнерго", ОАО "Западэнерго" и "Закарпатьеоблэнерго" от НАК "ЭКУ" Фонду госимущества.

В пресс-службе ФГИ также отметили, что в отношении ПАО "Киевэнерго" процедура списания-зачисления акций продолжается.

Согласно плану-графику приватизации энергокомпаний, пакеты акций этих трех компаний могут быть выставлены на продажу в августе 2011 г.

Напомним, ранее Фонд госимущества сообщил о формировании конкурсных комиссий по продаже первых трех облэнерго.

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

30 июня т.г. председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО заявил, что Фонд утвердил план-график приватизации, в соответствии с которым одиннадцать запланированных к приватизации госпакетов акций энергокомпаний планируется реализовать в течение августа-октября 2011 г.