"Нафтогаз" планирует привлечь у "Укрэксимбанка" кредит на 625 млн. грн.

НАК «Нафтогаз Украины» планирует в июле привлечь у ПАО «Государственный экспортно-импортный банк» («Укрэксимбанк») кредит в размере 625 млн. грн. для финансирования закупки природного газа для закачки в подземные хранилища.

Об этом сказано в пресс-релизе компании, распространенном ее пресс-службой в среду вечером.

«Компания отмечает, что привлечение кредитных средств происходит в рамках выполнения международных контрактов на закупку природного газа и подготовки к отопительному сезону 2011-2012 гг.», - отмечается в сообщении пресс-службы.

При этом отмечается, что финансовым планом НАК на 2011 год предусмотрена возможность привлечения кредитного ресурса на закупку природного газа в весенне-летний период в размере около 3 млрд. грн.

Госхолдинг также отмечает, что газ, который закупается компанией в межотопительный период, накапливается в подземных хранилищах газа с целью последующей реализации в холодное время года. Такой технический процесс ограждает компанию от рисков дефицита энергоресурса в пиковые периоды потребления.

«Подобные кредиты не приводят к ухудшению финансового состояния компании, поскольку являются обеспеченными товаром, цена на который растет. На сегодняшний день НАК «Нафтогаз Украины» является финансово сбалансированной компанией», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» намерен привлечь кредит у ПАО «Государственный экспортно-импортный банк» (Укрэксимбанк) для расчетов с российским «Газпромом» за поставленный в июле природный газ.

Об этом было сказано в обосновании процедуры торгов с одним участником, обнародованной компанией на Интернет-портале «Государственные закупки».

Размер займа не уточняется ни в тендерной документации, ни в самом объявлении о торгах. При этом указывалось, что кредит планируется привлечь на период 2011-2012 гг. Стоимость услуг банка в рамках планируемого к подписанию договора составит 120,675 млн. грн.

В обосновании необходимости проведения торгов по процедуре с одним участником НАК отмечал, что она применяется в связи с дефицитом оборотных средств компании, ограниченным кругом банков, которые предложили финансирование, ограниченностью времени и необходимостью накопления достаточного объема оборотных средств для выполнения обязательств перед «Газпромом» по оплате газа, импортированного в июле.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязана ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7-го числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

В июле «Нафтогаз Украины» перечислил ОАО «Газпром» около 860 млн. долл. США за импортированный в июне природный газ.