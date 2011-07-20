«Нафтогаз» накопил в ПХГ 16,9 млрд. куб. м газа

НАК «Нафтогаз Украины», по состоянию на 18 июля, накопила в подземных хранилищах 16,9 млрд. куб. м. природного газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, с начала периода закачки (15 апреля т.г.) компания закачала в ПХГ около 7 млрд. куб. м природного газа.

Справка УНИАН. Цена на газ, закупаемый НАК «Нафтогаз Украины» у РАО «Газпром» (РФ), устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в первом квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во втором – 295,6 долл. за тыс. куб. м.