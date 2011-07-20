«Лубныгаз» завершил первое полугодие с прибылью 2,8 млн. грн.

ПАО по газоснабжению и газификации «Лубныгаз» (г. Лубны, Полтавская обл.) завершило январь-июнь т.г. с чистой прибылью 2,782 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистый убыток предприятия составлял 10,146 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-июне т.г. «Лубныгаз» увеличил чистый доход на 53,2% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года - до 76,472 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 52,8% - до 93,783 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Лубныгаз» увеличил чистый убыток почти в 2 раза по сравнению с 2009 годом - до 28,9 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации «Лубныгаз» (г. Лубны, Полтавская обл.) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Полтавской области.

Крупнейшим акционером ОАО «Лубныгаз» является НАК «Нафтогаз Украины» (владеет 51% УФ), 15,73% принадлежат АКБ «Трансбанк» (г. Киев), 10,5% – физическому лицу.