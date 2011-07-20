Кабмин определил критерии малых шахт

Кабинет министров Украины определил критерии малых шахт, упростив процедуру получения специальных разрешений на недропользование при их эксплуатации.

Об этом сказано в постановлении Кабмина (№751 от 4 июля т.г.), обнародованном на правительственном портале.

Согласно документу, к малым шахтам отнесены объекты, которые имеют предельный объем запасов угля менее 5 млн. тонн, а проектная мощность добычи на них не превышает 180 тыс. тонн в год.

Также правительство внесло изменения в Порядок предоставления спецразрешений на пользование недрами, утвержденный постановлением №615 от 30 мая.

В частности, решение о предоставлении, без проведения аукциона, разрешения на пользование недрами объектов, отнесенных к малым шахтам, теперь будет приниматься на протяжении 30 дней с даты поступления соответствующего заявления.