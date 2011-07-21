Украина в первом полугодии увеличила экспорт электроэнергии на 17,3%

Украина в январе-июне т.г. увеличила экспорт электроэнергии на 17,3%, или 365,5 млн. кВт/ч, по сравнению с январем-июнем 2010 года – до 2,472 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

В июне т.г. экспорт электроэнергии из Украины вырос на 24,9%, или на 81,5 млн. кВт/ч, по сравнению с маем 2010 года, – до 420,3 кВт/ч.

В январе-июне экспорт украинской электроэнергии в страны Восточной Европы увеличился в 2,5 раза, или на 809,9 млн. кВт/ч, – до 1,394 млрд. кВт/ч.

Напомним, что экспортером с украинской стороны в восточноевропейском направлении является ООО «Востокэнерго», входящее в структуру частного энергохолдинга ДТЭК.

В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию вырос в 3,8 раза – до 874,3 млн. кВт/ч, в Словакию – в 2,07 раза, до 519,8 млн. кВт/ч.

Экспортные поставки электроэнергии в Польшу из Украины в январе-июне т.г. не осуществлялись.

Экспорт электроэнергии в Молдову, который осуществляет дочерняя компания ДТЭК ООО «Пауэр Трэйд», по итогам января-июня вырос до 218,8 млн. кВт/ч против 3,5 млн. кВт/ч за аналогичный период 2010 года. Напомним, коммерческие поставки электроэнергии в данном направлении «Пауэр Трэйд» начала с апреля т.г.

С начала года в Беларусь ООО «Востокэнерго» и ГПВД «Укринтерэнерго» экспортировали 808,7 млн. кВт/ч, что на 48,3% меньше, чем за аналогичный период 2010 года. В мае украинские компании приостановили экспорт электроэнергии в Беларусь в связи с неплатежеспособностью белорусских контрагентов на фоне резкой девальвации национальной валюты Беларуси. Экспорт в данном направлении был восстановлен 1-2 июля после погашения белорусскими контрагентами задолженности по прежним поставкам.

Кроме того, в мае-июне в рамках договора о почасовой межгосударственной торговле электроэнергией ГПВД "Укринтерэнерго" поставило в Россию 50,9 млн. кВт/ч электроэнергии, тогда как в январе-апреле текущего года поставки в данном направлении не осуществлялись.

Справка УНИАН. С 2010 года Украина перешла на новую модель организации экспортных поставок электроэнергии, согласно которой участники рынка приобретают на аукционах у оператора магистральных сетей НЭК «Укрэнерго» доступ к трансграничным ЛЭП, по которым осуществляется экспорт.

Украина в 2010 году увеличила экспорт электроэнергии на 2,7%, или 109,8 млн. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом – до 4,218 млрд. кВт/ч.

В 2010 году экспорт электроэнергии с украинской стороны осуществляли ООО «Востокэнерго» (ДТЭК) – восточноевропейское и белорусское направления, ООО «Пауэр Трейд» (ДТЭК) – молдавское направление, ГПВД "Укринтерэнерго" – белорусское направление.