Нефть дорожает на фоне сокращения запасов

Фьючерсы на нефть в среду, 20 июля, закрылись с небольшим повышением в условиях волатильных торгов после того, как данные показали сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки августовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 64 цента, или на 0,7%, до 98,14 доллара за баррель. Срок действия ближайших фьючерсов истек на закрытии торгов. Наиболее активно торгующиеся сентябрьские фьючерсы подрожали на 54 цента, или на 0,6%, до 98,40 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE подорожали на 93 цента, или на 0,8%, до 117,99 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть выросли в цене после того, как Министерство энергетики сообщило, что запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 3,7 млн. баррелей. Это снижение оказалось более значительным, чем ожидалось, хотя оно было несколько нивелировано ростом запасов нефтепродуктов.

Трейдеры изучают недельные данные по запасам для определения ориентиров относительно спроса и предложения в США. Хотя снижение запасов нефти обычно способствует росту цен ввиду того, что сигнализирует о сильном спросе со стороны нефтеперерабатывающих заводов, противоположное изменение запасов нефтепродуктов может ослабить реакцию рынка.

По данным Министерства энергетики США, запасы бензина на прошлой неделе выросли на 800 000 баррелей. Запасы дистиллятов, включая топочный мазут и дизельное топливо, подскочили на 3,4 млн. баррелей.

Будучи признаком оживленного спроса на нефтепродукты, коэффициент нефтеперерабатывающих мощностей вырос на 2,3 процентного пункта, до 90,3%, самого высокого уровня почти за год. Аналитики ожидали его роста всего лишь на 0,2 процентного пункта.

Как показали данные Министерства энергетики США, размер Стратегического нефтяного запаса (SPR) остался без изменений. США выделят около 30 млн. баррелей нефти из стратегических запасов, что составит половину от выделенных мировых резервов. Ожидается, что некоторая часть выделенных баррелей нефти окажет давление на рынок позднее в этом месяце.

Фьючерсы на нефть в среду торговались в широком диапазоне, достигнув максимума 99,02 доллара за баррель перед выходом данных Министерства энергетики. Фьючерсы на нефть оставались на позитивной территории большую часть дня, но ненадолго стали торговаться с понижением, упав до минимума 96,64 доллара перед тем, как внезапно развернулись и закрылись с повышением по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня.

Некоторые участники рынка объясняют внезапный откат цен фиксацией прибыли после роста, наблюдавшегося ранее в среду. Однако откат оставил других участников рынка неуверенными.

Августовские фьючерсы на бензин RBOB по итогам торгов выросли на 3,21 цента, или на 1%, до 3,1470 доллара за галлон. Августовские фьючерсы на топочный мазут выросли на 2,04 цента, или на 0,7%, до 3,1184 доллара за галлон.