«Черноморнефтегаз» возобновил строительство газопровода «Ялта-Форос-Севастополь»

Государственное акционерное общество (ГАО) «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АР Крым) возобновило строительство магистрального газопровода «Ялта-Форос-Севастополь».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что подрядчик строительства ОАО «Крымгазстрой» сейчас ведет работы на 14-километровом участке между селом Веселое и поселком Кореиз, к которому уже подведен газопровод среднего давления со стороны Ялты. Строительство участка с установкой трех газораспределительных пунктов для подачи газа в поселки Кореиз, Симеиз и город Алупка планируется завершить в течение сентября текущего года.

Завершение строительства высокогорного участка - от магистрального газопровода Бахчисарай-Ялта по плато Ай-Петри со спуском в село Веселое - отложено: не решен вопрос о прохождении части газопровода по территории Ялтинского горнолесного заповедника.

С окончанием строительства участков газопровода через плато до села Веселое и от Веселого до Кореиза будет полностью закольцован газопровод по Большой Ялте.

Работы на второй очереди газопровода «Ялта-Форос-Севастополь» - участке Веселое-Форос - ведет Главное управление капитального строительства при Совете министров АРК.

Напомним, что во исполнение Указа Президента Украины «О мерах по развитию курортной зоны Большой Ялты» в 1998 году Кабинетом министров Украины принята Комплексная программа социально-экономического развития Большой Ялты, а газификация населенных пунктов ЮБК определена приоритетным направлением развития инфраструктуры. В 2003 году функции заказчика строительства магистрального газопровода «Ялта-Форос-Севастополь» поручили ГАО «Черноморнефтегаз».

Сейчас проект газопровода включает в себя четыре очереди общей длиной 59,2 км. Первая - через плато Ай-Петри газопровод длиной 26,1 км протянут на Южнобережье до поселка Веселое, вторая – 18,9 км от Веселого до Фороса, третья – 14,2 км от Веселого до Кореиза.

На первом 26-километровом высокогорном участке часть работ с 2004 года выполнена за счет средств госбюджета. Подрядчик строительства «Укргазстрой» сварил, изолировал, футировал и уложил в траншеи 13 км газопровода. До решения вопроса о прохождении нитки газопровода по территории Ялтинского горнолесного заповедника строительство приостановлено.

При этом населенные пункты от Ялты до Севастополя, среди которых - Мисхор, Алупка, Симеиз, Кацивели, Форос, до сих пор не газифицированы. Это многие годы не только сдерживает развитие курортно-рекреационного комплекса ЮБК, значительно сокращает продолжительность курортного сезона, но и ухудшает экологическую обстановку, поскольку предприятия коммунальной теплоэнергетики и котельные санаторно-курортных учреждений работают на твердом и жидком топливе.