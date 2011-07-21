В Киеве началось очередное судебное заседание по делу Диденко, Макаренко и Шепитько

В Печерском районном суде Киева началось очередное заседание по рассмотрению уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО, экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО и экс-начальника отдела Киевской региональной таможни Тараса ШЕПИТЬКО.

Как передает корреспондент УНИАН, судебное заседание началось в 11.20. Председательствует по делу судья Оксана ЦАРЕВИЧ.

И.ДИДЕНКО находится за решеткой, в то время как А.МАКАРЕНКО и Т.ШЕПИТЬКО находятся в зале суда среди участников процесса.

Суд начался в отсутствие представителей телекомпаний и фотокорреспондентов. За судебным заседанием будут наблюдать только представители печатных СМИ.

Как сообщал УНИАН, И.ДИДЕНКО и А.МАКАРЕНКО обвиняют в превышении служебных полномочий во время растаможивания газа в 2009 году после подписания соответствующих соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ОАО «Газпром».

По данному делу, кроме И.ДИДЕНКО и А.МАКАРЕНКО, обвинения были предъявлены и другим должностным лицам, работавшим с ними – Т.ШЕПИТЬКО, Сергею ГОРЯЧЕМУ, Александру КОНЕВУ, Олегу БОРДИЛОВСКОМУ.

5 июля этого года Апелляционный суд Киева освободил А.МАКАРЕНКО и Т.ШЕПИТЬКО из-под стражи. Суд мотивировал свое решение их положительными характеристиками, ходатайством уважаемых людей об их освобождении, плохим состоянием здоровья А.МАКАРЕНКО и наличием у Т.ШЕПИТЬКО несовершеннолетних детей.

В то же время суд отказал И.ДИДЕНКО изменить ему меру пресечения, мотивировав свое решение тем, что И.ДИДЕНКО имеет вид на жительство в Испании, а также тем, что он может на свободе повлиять на проведение следственных действий в отношении него.