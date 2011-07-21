«Черноморнефтегаз» увеличил платежи в бюджет на 42%

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (г. Симферополь, АРК) в январе-июне т.г. перечислило в Государственный и местный бюджеты 257,045 млн. грн. налоговых платежей и сборов, что на 41,7% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В частности, по результатам первого полугодия 2011 года в Государственный бюджет компания перечислила 237 млн. грн., а в местные бюджеты – более 20 млн. грн.

«Выросли цены на нефть, предприятие увеличило добычу жидких углеводородов, стали выше ставки рентных платежей – все это привело к тому, что компания заплатила больше рентных платежей, за счет чего выросли общие налоговые отчисления», - сообщил заместитель председателя правления «Черноморнефтегаза» Александр КАЦУБА.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Черноморнефтегаз» перечислил в Государственный и местный бюджеты 338,2 млн. грн. налоговых платежей и сборов, что на 34,7% больше, чем за 2009 год (251 млн. грн.).

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».