НКРЭ увеличила тариф «Киевэнерго» на передачу электроэнергии на 6,6% с августа

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила тариф энергоснабжающей компании ПАО «Киевэнерго» на передачу электроэнергии в среднем на 6,6% с августа.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на заседании в четверг.

В частности, тариф компании на передачу электроэнергии потребителям первого класса напряжения вырастет с 1 августа на 6,78% - до 6,3 грн за МВт-час, второго класса - на 6,36%, - до 79,28 грн. за МВт/час (без учета НДС).

Тарифы компании на поставку электроэнергии оставлены на прежнем уровне: для крупных потребителей - 4,18 грн. за МВт/ч, для мелких - 20,88 грн. за МВт/ч.

Тарифы компании на передачу электроэнергии изменены в связи с увеличением объема ее инвестиционной программы на 2011 год.

Так, регулятор увеличил объем инвестпрограммы «Киевэнерго» на 10,4%, или на 62,065 млн. грн. - до 658,717 млн. гривен (с НДС), за счет включения в нее перечня мероприятий на 43,466 млн. грн., не выполненных в рамках инвестпрограммы 2010 года. Кроме того, НКРЭ учла дополнительно 18,599 млн. грн. на финансирование работ по строительству кабельной линии 110 кВ до подстанции "Прибрежная" за счет ожидаемой прибыли компании.

Справка УНИАН. ПАО «Киевэнерго» – акционерная энергоснабжающая компания, которая обеспечивает полный цикл энергоснабжения Киева с единым процессом производства, передачи, распределения и сбыта электрической и тепловой энергии конечным потребителям. Генерация электрической энергии АК «Киевэнерго» осуществляется на двух теплоэлектроцентралях – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей установленной электрической мощностью 1,2 ГВт. Транспортировка электроэнергии обеспечивается сетью воздушных и кабельных линий общей протяженностью 11,5 тыс. км. Производство тепловой энергии «Киевэнерго» выполняется на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на станциях теплоснабжения и в котельных.

Контрольный пакет акций АК "Киевэнерго" (50% +1 акция) принадлежит государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины".

38,9% контролирует частный энергетический холдинг ДТЭК (Донецк).