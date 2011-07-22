Сегодня в США должны начаться слушания по иску Тимошенко к РосУкрЭерго

Сегодня в суде Нью-Йорка должны состояться первые слушания по иску бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО против компании РосУкрЭнерго и ее совладельца Дмитрия ФИРТАША.

Как сообщает Радио Свобода, судья окружного суда южного округа Нью-Йорк Ричард САЛЛИВАН пригласил совладельца РосУкрЭнерго Д.ФИРТАША и бывшего премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО явиться в суде 22 июля, в 11:45 по американскому времени.

Ранее Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, что планирует быть там. Но, как отметил ее адвокат Сергей ВЛАСЕНКО, в соответствии с законодательством США, истец не обязан присутствовать лично. На суде могут присутствовать его представители. Ю.ТИМОШЕНКО в настоящее время находится на подписке о невыезде.

В конце июня бизнесмен Д.ФИРТАШ сообщил, что не получал официальных сообщений об иске против него в Нью-Йорке.

В апреле этого года Ю.ТИМОШЕНКО подала в суд Нью-Йорка иск к швейцарской компании РосУкрЭнерго и ее совладельцу Д.ФИРТАШУ по обвинению в мошенничестве, нарушении прав человека и вымогательстве.

В документах, поступивших в окружной суд Манхеттена, говорится, что РосУкрЭнерго и Д.ФИРТАШ «подорвали верховенство закона в Украине», «обманули граждан», повлияв на решение Стокгольмского арбитражного суда.

В 2010 году Арбитражный институт торговой палаты в Стокгольме принял решение, которое обязало НАК «Нафтогаз Украины» вернуть компании РосУкрЭнерго 12,1 миллиарда кубометров газа.

В конце апреля 2011 года стало известно, что Нафтогаз вернул РосУкрЭнерго отмеченный объем газа.