Представитель «Нафтогаза» повторно объявил гражданский иск по делу Тимошенко

Представитель НАК «Нафтогаз Украины» повторно объявил гражданский иск по уголовному делу, возбужденному в отношении лидера партии " Батькивщина", экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, объявление гражданского иска началось сразу после того, как государственное обвинение закончило зачитывать в Печерском райсуде Киева обвинительное заключение.

До того, как началось оглашение гражданского иска, защитник Ю.ТИМОШЕНКО Александр ПЛАХОТНЮК обратился с просьбой к судье Родиону КИРЕЕВУ объявить перерыв в заседании суда.

А.ПЛАХОТНЮК мотивировал это тем, что должен быть обеденный перерыв, а также должно быть отведено время для проведения консультаций с Ю.ТИМОШЕНКО относительно обвинительного заключения.

Как известно, НАК «Нафтогаз Украины», который выступает в судебном процессе над экс-премьером Ю.ТИМОШЕНКО гражданским истцом, заявил иск о взыскании с нее 1,516 млрд. грн. для компенсации ущерба, нанесенного компании в результате подписания в 2009 году газовых соглашений с Россией.

«ТИМОШЕНКО Ю.В. обязала НАК «Нафтогаз Украины» подписать контракты с ОАО «Газпром» на приобретение природного газа и руководствоваться базовой ценой в размере 450 долларов США за тысячу кубических метров. При этом ставка транзита природного газа по территории Украины на 2009 год осталась на уровне 1,7 долларов за тысячу кубометров на 100 километров расстояния», - говорится в иске.