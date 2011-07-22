«Волыньоблэнерго» увеличило прибыль в 4,8 раза

ПАО «Волыньоблэнерго» (Луцк) в январе-июне 2011 года увеличило чистую прибыль в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 16,917 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, в указанный период чистый доход компании увеличился на 21,6% – до 308,858 млн. грн., а валовая прибыль – в 1,86 раза до 35,737 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Волыньоблэнерго» в январе-марте 2011 года увеличило чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 9,37 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Волыньоблэнерго» осуществляет передачу и поставку электроэнергии потребителям Волынской области.

Уставный фонд предприятия составляет 23 млн. 863,8 тыс. грн.

Государству принадлежат 75% акций компании, которые переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины», еще 17,2% принадлежат ООО «КУА Сварог Эссет Менеджмент» (Седьмой).

«Волыньоблэнерго» завершила 2010 год с прибылью 928 тыс. грн., тогда как по итогам 2009 года чистый убыток компании составил 3,215 млн. грн.