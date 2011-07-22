Представители «Смарт-холдинга» переизбраны в совет директоров Regal Petroleum

Сегодня, 22 июля, акционеры британской нефтегазовой компании Regal Petroleum plc с активами в Украине переизбрали троих представителей компании «Смарт-холдинг» в совет директоров Regal Petroleum.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Смарт-холдинг».

В частности, в совет директоров Regal Petroleum вновь избраны генеральный директор компании «Смарт-холдинг» Алексей ПЕРТИН, первый заместитель генерального директора «Смарт-холдинга» по развитию и управлению активами Алексей ТИМОФЕЕВ и первый заместитель генерального директора «Смарт-холдинга» по финансам Денис РУДЕВ.

Как сообщалось, в марте 2011 года «Смарт-холдинг» через компанию Energees Management завершил сделку по приобретению контрольного пакета акций Regal Petroleum. Согласно подписанному в марте 2011 г. компанией «Смарт-холдинг» и Energees Investments соглашению о взаимоотношениях c Regal Petroleum plc, «Смарт-холдинг» будет представлен в Совете директоров Regal Petroleum тремя директорами.

Справка УНИАН. Regal Petroleum работает в Украине с 1999 года. Компания владеет в Украине заводом по переработке собственного газа и конденсата мощностью 700 тыс. куб. м газа и 200 куб. м конденсата в сутки, а также трубопроводом длиной 13,2 км, соединяющим предприятие с системой магистральных газопроводов.

Основными нефтегазовыми активами Regal являются Мехедовско-Голотовщинское (MEX) и Свиридовское (SV) газоконденсатные месторождения (Полтавская обл.).

Инвестиционная деятельность Группы компаний «Смарт-холдинг» сфокусирована на вложениях в Украину, страны СНГ и Европы. Крупнейшей инвестицией Группы является 23,75% международной вертикально-интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», объединяющей 27 предприятий в Украине, Европе и США.