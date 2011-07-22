«Уголь Украины» привлечет 400 млн. грн. у «дочки» российского Сбербанка

Государственное предприятие «Уголь Украины» выбрало «Дочерний банк Сбербанка России» (г. Киев) для привлечения двух кредитных линий на общую сумму 400 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении ГП, обнародованном на интернет-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, госпредприятие 20 июля акцептировало предложения банка по услугам открытия кредитных линий на 300 млн. грн. н и 100 млн. грн. Кредит привлекается на 1 год. Стоимость услуг, предложенная банком, составит 76 млн. грн.

Стороны планируют подписать кредитный договор до 20 августа.

Справка УНИАН. «Уголь Украины» является оператором оптового рынка угольной продукции, производимой государственными шахтами.

АО «Сбербанк России» (г. Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва).

Активы банка на 1 июля 2011 года составили 11,839 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 9,986 млрд. грн., обязательства – 10,661 млрд. грн. Уставный капитал банка на 1 июля т.г. – 2,310 млрд. грн., собственный капитал – 1,178 млрд. грн.