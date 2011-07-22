Янукович подписал закон о погашении долгов перед бюджетом по кредитам энергокомпаний

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как известно, 8 июля Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (относительно погашения задолженности перед госбюджетом по субкредитам, предоставленным энергогенерирующим компаниям).

Законом регулируется вопрос погашения энергогенерирующими компаниями задолженности по субкредитам перед госбюджетом на сумму 162 млн. грн., а также перечисления этих средств предприятиям угольной отрасли по бюджетной программе «Реструктуризация угольной и торфодобывающей промышленности» для погашения задолженности за потребленную электроэнергию.

Увеличена доходная часть специального фонда государственного бюджета на 162 млн. грн. за счет поступлений от энергогенерирующих компаний (в частности: на 21 млн. грн. – от платы за предоставление государственных гарантий и кредитов (ссуд), привлеченных государством и/или под государственные гарантии, и 141 млн. грн. – от платы за пользование кредитами (ссудами), привлеченными государством) с последующим перечислением этих средств на финансирование расходов по бюджетной программе “Реструктуризация угольной и торфодобывающей промышленности” (код 1101070) для погашения предприятиями угольной отрасли задолженности за потребленную электроэнергию.