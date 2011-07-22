Янукович подписал закон о финансировании линии 750 кВ "ЗАЭС – ПС "Каховская"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон Украины «О ратификации Кредитного соглашения (Проект «Строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская») между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины ратифицировала соответствующее Соглашение 6 июля.

19 октября 2010 года Минтопэнерго и НЭК "Укрэнерго" подписали с Европейским банком реконструкции и развития кредитное проектное соглашение о выделении "Укрэнерго" кредита в размере 175 млн. евро на сооружение линии 750 кВ «ЗАЭС - ПС «Каховская». При этом последней датой погашения кредита является 20 октября 2025 года.

Министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО отметил, что ратификация отмеченного Кредитного соглашения Верховной Радой и его реализация могут способствовать повышению эффективности, качества и надежности производства и передачи электроэнергии в южных регионах Украины, что будет иметь позитивные последствия для национальной экономики.