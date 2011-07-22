«Ядерное топливо» и «Казатомпром» планируют совместную разработку урановых месторождений

Государственный концерн «Ядерное топливо» и национальная атомная компания «Казатомпром» (Казахстан) изучают возможность совместной разработки урановых месторождений в Украине и Казахстане.

Об этом сказано в сообщении «Ядерного топлива» об итогах визита украинской делегации в Казахстан 12-14 июля, которым располагает УНИАН.

Согласно сообщению, стороны также обсудили вопросы изготовления контрольно-измерительных приборов для добычи урана, реабилитации территорий и подземных вод после выведения из эксплуатации урановых рудников.

Казахстанской стороне был представлен украинский опыт использования технологии добычи урана путем подземного скважинного выщелачивания.

Также стороны обсудили перспективы сотрудничества с входящим в госконцерн государственным предприятием «УкрНИПИИпромтехнологии» (Желтые Воды, Днепропетровская область) в сфере проектной и научно-технической деятельности по разработке урановых месторождений Украины и Казахстана.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Ядерное топливо», созданный в апреле 2008 года, объединяет государственные активы Украины в сфере атомно-промышленного комплекса. В состав объединения входят госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат», «Дирекция предприятия, которое создается на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд», ГП «Смолы», «Днепровский завод прецизионных труб» и «Украинский научно-исследовательский и проектно-разведывательный институт промышленной технологии».