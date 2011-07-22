НПК «Галичина» увеличил убыток в 3,2 раза

ОАО "Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина" (Дрогобычский НПЗ, Львовская обл.) в январе-июне увеличило чистый убыток в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 41,557 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в интернет-издании Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-июне НПК «Галичина» увеличил чистый доход на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 2 млрд. 210,877 млн. грн., а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 9,9% – до 2 млрд. 697,422 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 2010 год НПК «Галичина» завершил с чистой прибылью 6,008 млн. грн., тогда как за 2009 год чистый убыток компании составил 77,376 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Нефтеперерабатывающий комплекс "Галичина" (Дрогобычский НПЗ, Львовская обл.) располагает проектной мощностью для переработки 4,3 млн. тонн сырой нефти в год.

25% акций НПК «Галичина» принадлежат государству, около 72% акций контролируют компании, близкие к группе "Приват".