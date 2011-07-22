Тимошенко не видит преступления в своих действиях при подписании газовых соглашений

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не видит никакого преступления в своих действиях во время подписания газовых соглашений с Российской Федерацией в 2009 году и не понимает сути обвинений в обвинительном заключении прокуратуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время судебного заседания.

Председательствующий по делу Ю.ТИМОШЕНКО судья Печерского райсуда Киева Родион КИРЕЕВ трижды обратился с вопросом к Ю.ТИМОШЕНКО, признает ли она себя виновной, желает ли дать показания, желает ли возместить ущерб и признает ли иск к ней.

Ю.ТИМОШЕНКО сначала пыталась сделать все, чтобы на этот вопрос ответил кто-то из ее защитников.

«Не нарушайте Уголовно-процессуальный кодекс. Мой защитник Вам на все вопросы ответит», - сказала она, обращаясь к Р.КИРЕЕВУ. Однако судья настоял, чтобы Ю.ТИМОШЕНКО отвечала лично.

«В моих действиях никакого состава преступления нет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, при этом не поднимаясь со своего места.

Она в который раз подчеркнула, что дело против нее является сфальсифицированным по заказу Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА. «Но исполнители рано или поздно за это будут отвечать», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, обвинительное заключение прокуратуры является позором, поскольку в документах отличаются данные. «Кроме того, я не понимаю сути обвинений», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, прокуратура в обвинительном заключении указала, что при заключении договора на поставки газа между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» нужны были директивы украинского правительства. «Скажите мне, на базе какого нормативного документа вы требуете таких директив. Совесть имейте», - заявила она.

Также Ю.ТИМОШЕНКО начала требовать, чтобы судья ей объяснил, какой именно умысел был в ее действиях во время подписания соглашений.

«Кроме того, пусть мне покажут хоть одну бумагу, где есть цена 450 долларов на поставки газа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, добавив, что такие заявления являются «манипуляцией и прокурорским хамством».

«Судья, разъясните мне, где там ущерб», - сказала она, отметив, что если говорить об ущербе, то он должен был бы касаться не НАК «Нафтогаз», а «Укртрансгаза» как транзитера.

Судья Р.КИРЕЕВ пытался прервать Ю.ТИМОШЕНКО и просил ее вести себя толерантно.

«Я веду себя очень толерантно», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.