«Крымэнерго» увеличило прибыль более чем в 2 раза

ПАО «Крымэнерго» в январе-июне 2011 года увеличило чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 28,711 млн. грн.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, за указанный период компания увеличила чистый доход на 16,4% – до 973,787 млн. грн., а валовую прибыль – в 2,6 раза, до 139,543 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Крымэнерго» в январе-марте 2011 года увеличило чистую прибыль в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 24,686 млн. грн. Справка УНИАН. ПАО «Крымэнерго» занимает доминирующее положение на рынке энергоснабжения Автономной Республики Крым.

Уставный фонд «Крымэнерго» составляет 43 млн. 241,88 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн.

70% акций «Крымэнерго» владеет НАК «ЭКУ». Еще 12,49% акций в конце 2010 года сконцентрировала ООО «ДТЭК» (г. Донецк).

«Крымэнерго» завершило 2010 год с прибылью 23,558 млн. грн.