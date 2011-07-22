«Черновцыоблэнерго» увеличило чистую прибыль более чем в 10 раз

ОАО «Черновцыоблэнерго» в январе-июне 2011 года увеличило чистую прибыль в 10,5 раз – до 15,87 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 201 года.

По данным компании, размещенным в системе раскрытия информации ГКЦБФР, ее чистый доход за отчетный период возрос на 20,8% - до 279,677 млн. грн., валовая прибыль – в 3,7 раза – до 20,471 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Черновцыоблэнерго» завершило январь-март 2011 года с прибылью 9,67 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2010 года чистый убыток компании составил 3,4 млн. грн.

Справка УНИАН. Уставный фонд "Черновцыоблэнерго" составляет 14,195 млн. грн., номинал акции – 0,25 грн.

НАК «Энергетическая компания Украины» принадлежат 70% акций «Черновцыоблэнерго», VS Energy International N. V. (Нидерланды) – 21,97% акций.

«Черновцыоблэнерго» в 2010 году сократило чистую прибыль в 4,1 раза по сравнению с 2009 годом – до 4,781 млн. грн.