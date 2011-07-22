Китайская Fixam Group изучает возможность строительства ВЭС в Херсонской области

Компания Fixam Group изучает возможность строительства в Херсонской области ветроэлектростанций суммарной установленной мощностью до 1 ГВт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, планы строительства обсуждались в ходе встречи главы Херсонской ОГА Николая КОСТЯКА с китайской делегацией, в которую вошли операционный директор инвестиционно-промышленной группы FIXAM GROUP Джеймс ДЖАНГ и генеральный представитель компании по международному технико-экономическому сотрудничеству в странах СНГ Чу ЦЯОШИ.

Кроме того, стороны обсудили возможность перевода генерирующих мощностей ПАО «Херсонская теплоэлектроцентраль» на использование биотоплива.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время в Херсонской области в стадии реализации находятся проекты по строительству 7 ветроэлектростанций (ВЭС) суммарной мощностью 1,371 ГВт.

Годовой технически возможный потенциал возобновляемых источников энергии по Херсонской области составляет: ветроэнергетика — 2860 тыс. тонн условного топлива в год, солнечной энергетики — 310 тыс. т.у.т./год. По оценкам ученых, это дает возможность построить на территории области ВЭС емкостью 2192 установок номинальной мощностью по 2 МВт каждая, общая установленная мощность которых будет достигать 4,385 ГВт.