«Сумыоблэнерго» увеличило прибыль на 53,5%

ОАО «Сумыоблэнерго» в январе-июне 2011 года увеличило чистую прибыль на 53,5% - до 84,371 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом говорится в отчете компании о результатах финансово-хозяйственной деятельности, размещенном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

За указанный период компания увеличила чистый доход на 18,9% - до 449,021 млн. грн., валовую прибыль - в 1,6 раза - до 122,151 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, «Сумыоблэнерго» в январе-марте 2011 года увеличило чистую прибыль в 3,5 раза - до 66,228 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Справка УНИАН. ОАО «Сумыоблэнерго» является монополистом на рынке энергоснабжения Сумской области.

Уставный фонд общества - 44 млн. 281,4 млн. грн.

25% + 1 акция ОАО "Сумыоблэнерго" переданы, согласно постановлению Кабинета министров о создании НАК "Энергетическая компания Украины", в уставный фонд НАК. По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, крупнейшими негосударственными собственниками компании являются кипрские Larva Investments Limited и UA Energy Distribution Holding, которым принадлежат пакеты 24,99% и 18,5% соответственно. Еще 24,99% акций принадлежат Bikontia Enterprises Limitet (Кипр).

«Сумыоблэнерго» в 2010 г. увеличило прибыль в 2,6 раза – до 75,4 млн. грн.