«Нафтогаз» продал на аукционе 5 тыс. тонн нефтепродуктов

НАК «Нафтогаз Украины» 21 июля на аукционе №8НАК на Товарной бирже «Первая независимая биржа» (ТБПНБ) реализовала 5 тыс. тонн нефтепродуктов, произведенных в рамках проекта по давальческой переработке нефти на Лисичанском НПЗ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ТБПНБ.

В частности, компания реализовала на аукционе: дизельное топливо улучшенного качества (Евро) – 5 тыс. тонн по средней цене 10 000,00 грн./тонна (стартовая цена 9 910,00 грн./тонна).

Как сообщал УНИАН, 14 июля «Нафтогаз Украины» на аукционе №7НАК на ТБПНБ реализовал 5 тыс. тонн нефтепродуктов.

Напомним, «Нафтогаз Украины» планирует в 2011 году переработать на мощностях Лисичанского НПЗ до 1 млн. тонн российской нефти марки Urals.

Ранее председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН заявлял, что компания сделает дополнительные закупки углеводородов для стабилизации цены на бензин в Украине.