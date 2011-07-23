В Днепропетровской области возник пожар на шахте. Жертв нет
12:30, 23 июля 2011Энергетика
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Сегодня ночью в 4.30 в г. Першотравенск на шахте „Степная” ОАО „Павлоградуголь” на горизонте 490 м произошла вспышка метана с дальнейшим горением угля в пределах одной выработки.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, на момент вспышки в шахте находилось 155 человек, на аварийном участке работало 25 горняков.
В 5.45 все горняки из шахты выведены на поверхность. Жертв и пострадавших нет.
По состоянию на 7.00 подразделами Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома в составе четырех отделений проводится тушение пожара. Работа шахты временно приостановлена.
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