Отсутствие прогресса в переговорах по госдолгу США обвалило цену нефти

На мировых торгах в понедельник, 25 июля, цены на нефть снижаются на фоне отсутствия прогресса в переговорах по лимиту госдолга США.

Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке уже упала на 1,060 доллара, или на 1,06% - до 98,810 доллара за баррель.

Цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сократилась на 0,79 доллара, или на 0,67% - до 117,880 доллара за баррель, передает Bloomberg.

США 16 мая преодолели очередной потолок госдолга, определенный конгрессом в прошлом году в 14,3 триллиона долларов. У администрации есть около недели, чтобы избежать технического дефолта, который может произойти уже после 2 августа, если конгресс не проголосует за повышение уровня потолка. Белый дом предлагает повысить верхний предел на 2,4 триллиона долларов. По итогам 2011 финансового года бюджетный дефицит США, согласно прогнозам, составит около 1,5 триллиона долларов.