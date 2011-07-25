Сегодня суд продолжил рассмотрение дела Тимошенко

Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение по существу уголовного дела, возбужденного против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО по обвинению в превышении служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, в зал судебного заседания прибыли Ю.ТИМОШЕНКО и ее защитник Николай СЕРЫЙ.

Другой защитник - Александр ПЛАХОТНЮК – отсутствует. Он еще накануне сообщил судье, что не сможет принять участия в сегодняшнем заседании в связи с тем, что будет занят на другом процессе.

Предыдущее заседание суда, которое проходило 22 июля, продолжалось более 12 часов.

Накануне А.ПЛАХОТНЮК заявлял, что, назначая заседание на 25 июля, судья препятствует защите в ознакомлении с материалами дела.

"Нет физической возможности подготовиться к защите. Такие назначения рассмотрения дела через трое суток, на утро следующего рабочего дня, свидетельствуют о попытке любыми способами помешать защите исполнять свои прямые обязанности по защите Юлии ТИМОШЕНКО, в частности, защита не может ни подготовиться, ни ознакомиться с материалами дела", - сказал он.

В свою очередь, Н.СЕРЫЙ, подытоживая ход судебного заседания 22 июля, добавил, что неспособность суда разъяснить суть обвинений загоняет ситуацию в тупик. "Если защита не понимает, от каких обвинений именно в уголовном смысле нужно защищаться, то дальнейший ход этого дела будет напоминать какой-то юридический хаос, какую-то юридическую бессмыслицу, потому что юридической перспективы выяснять в суде, есть ли событие преступления или нет – просто нет", - сказал он.

"22 июля был очень знаковым днем, потому что по закону, по Уголовно-процессуальному кодексу, судья должен был дать ответ на один вопрос – в чем состав преступления, и должен это разъяснить. Он более двух часов не мог объяснить, в чем состав преступления, затем пошел в совещательную комнату, вышел и опять ничего не сказал. Даже судья за два часа не смог сформулировать, а в чем же она виновата", - отметил Н.СЕРЫЙ.